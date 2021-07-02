Gaziantep Basketbol'dan sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e teşekkür
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Gaziantep Basketbol'dan sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e teşekkür

Gaziantep Basketbol'dan sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e teşekkür
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kaptan. Verdiğin mücadele ve yaşattığın özel anlar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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Gaziantep Basketbol'dan sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e teşekkür - Haberler Spor
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