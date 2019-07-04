Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.
Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C Grubunda Brose Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Mornar Bar (Karadağ) - Benfica (Portekiz)/Donar Groningen (Hollanda), Nizhny Novgorod (Rusya) - Z-Mobile Priştine (Kosova)/Legia Varşova (Polonya) ile eşleştiklerini hatırlattı.
Grupta güçlü takımların yer aldığını ifade eden Dai, şöyle konuştu:
"Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Brose Bamberg geçen senenin finalistlerinden, Iberostar Tenerife ise 2 yıl dörtlü final oynadı ve bunlardan birinde de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bizim bundan sonraki öncelikli hedefimiz şehrimizi bu organizasyonda en iyi şekilde temsil ederek, normal sezonu ilk 4 arasında bitirmek ve bir üst tura geçmek olacak."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.