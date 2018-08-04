Gaziantep Basketbol'dan Altyapı Yatırımı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, başarı ve gelecek için altyapıyı güçlendirmeleri gerektiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Köken, altyapı çalışmalarını yerinde görmek için Karataş Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi.

Sporcularla ve teknik ekiple bir süre sohbet eden Köken, altyapının önemine işaret ederek bu konuda yatırımlarını artırmak istediklerini vurguladı.

Gaziantep Basketbol Kulübünün altyapısından yetişen İbrahim Ethem Yılmaz'ın, 14 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna davet edildiğini anımsatan Köken, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün başarısı ve geleceği için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple altyapıya büyük önem veriyoruz. Gerek kulübümüz gerekse ülkemiz basketbolunun geleceği için bunu yapmak zorundayız. Altyapılardaki başarının tesisleşmeden geçtiğinin farkındayız. Amacımız Gaziantep'teki her bölgeye bir salon inşa ederek, bu bölgelerdeki çocukları basketbol ile buluşturmak ve Gaziantep'ten daha çok Ethem Yılmazları milli takımda görmektir."