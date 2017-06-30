Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Orhan Hacıyeva'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, bu kapsamda Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev yapan 2,01 metre boyundaki Hacıyeva ile anlaştı.



Açıklamada, geçen sezonu Galatasaray Odeabank'ta geçiren forvet oyuncusuna başarılar dilendi.