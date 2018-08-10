Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Delroy James ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye'de Best Balıkesir forması giyen James'in, süre aldığı 16 maçta 15,8 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden AEK'da forma giyen Delroy James, Şampiyonlar Ligi ve Yunanistan liginde toplam 47 maç oynamış, 7,7 sayı, 3 ribaunt ve 1,6 asist istatistiklerine ulaşmıştır. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."