Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki, 2,13 boyundaki Jekiri ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçtiğimiz sezonu Belçika 1. Lig takımlarından Oostende'de tamamlayan Jekiri, çıktığı 37 maçta 9,2 sayı, 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştır. Jekiri, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 13 maçta 8,2 sayı ve 8,2 ribauntla oynamıştır."