Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Phil Greene ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1992 doğumlu ve 1,88 metre boyundaki skorer Phil Greene ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçtiğimiz yılı İtalya Seri A2 takımlarından Tezenis Verona'da geçiren Greene, süre aldığı 37 maçta 17,7 sayı, 3.5 ribaunt ve 3,1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştır."