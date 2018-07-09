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Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Yunus Çankaya ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştı.

Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Yunus Çankaya ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda görev yapan Yunus Çankaya ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Yunus'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunularak, "2012-2013 sezonunda Gaziantep Basketbol forması giyen Yunus Çankaya, geçtiğimiz sezonu Selçuklu Belediyespor'da tamamlamıştır. 1985 doğumlu, 1,99 boyunda olan Yunus Çankaya, 2017-2018 sezonunu ortalama 24,4 dakika, 7,4 sayı, 3,4 ribaunt ve 3,8 asistle tamamlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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