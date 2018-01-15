Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Gaziantep Basketbol, Sırbistan'ın Partizan takımından Patrick Miller'i transfer etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre ABD'li 25 yaşındaki oyuncu Miller ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Miller, antrenmanlara başladı.

Patrick Miller, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Yeşilgiresun Belediyespor'da da forma giymişti.