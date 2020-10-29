Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması
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Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması

29.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:50
Gaziantep Basketbol'da sponsorluk anlaşması

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Empera Halı ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Empera Halı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre takımın yeni adı "Empera Halı Gaziantep Basketbol" oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Basketbol takımının 2020-2021 sezonu isim ve forma reklam sponsorunun Empera Halı olduğu belirtildi.

Takım adının Empera Halı Gaziantep Basketbol olarak değiştirildiği kaydedildiği açıklamada, anlaşma gereği takımın formasında "Empera" reklamı yer alacak.

Açıklama görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Cengiz Şimşek, takımın geçen seneye göre daha az bütçeyle yoluna devam ettiğini belirterek sponsorluğun hayırlı olmasını temenni etti.

Gaziantep Basketbol'un uzun yıllardın kenti başarıyla temsil ettiğini dile getiren Şimşek, "Gaziantep sanayisi ile sadece Türkiye'de değil dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Empera Halı'da yine şehrimizin önemli yatırımlarına sahip, sektörün öncü firmaları arasında bulunmaktadır. Empera Halı'ya basketbol takımımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kaplan ise Gaziantep isminin sporla anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spora destek vermenin gururu içinde olduklarını belirten Kaplan, şunları ifade etti:

"Empera Halı olarak, Gaziantep Basketbol takımımızın isim sponsoru oluyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde şehrimizi temsil eden basketbol takımımıza sponsor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Takımımızın ses getiren ve kendinden söz ettiren başarılara ulaşacağına dair şüphemiz yoktur. Empera Halı ve Gaziantep Basketbol Kulübü'nün iş birliğiyle 2020-2021 basketbol sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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