Gaziantep Basketbol'da Luther 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.
GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, son oynanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında Luther'in sağ el serçe parmağında kırık oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Ryan Luther bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. 6-8 hafta takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Geçmiş olsun." denildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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