Gaziantep Basketbol'da Luther 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da ABD'li oyuncu Ryan Luther, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, son oynanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasında Luther'in sağ el serçe parmağında kırık oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Ryan Luther bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. 6-8 hafta takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Geçmiş olsun." denildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet