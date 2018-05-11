Gaziantep Basketbol'da Ligde Kalma Hesapları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Darüşşafaka'ya konuk olacak Gaziantep Basketbol, ligde kalabilme hesapları yapıyor.

Başantrenör Nenad Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligden düşecek son takımın bu hafta belli olacağını söyledi.

Darüşşafaka ile 13 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Markovic, ligde kalabilmek adına bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Bu maçta kazanılacak veya kaybedilecek çok şey olduğunu belirten Markovic, şöyle konuştu:

"Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Tabii ki bize sadece kazanmamız yetmeyecek. Aynı zamanda düşme hattındaki bazı takımların da puan kaybına ihtiyacımız olacak. Bizim hedefimiz Darüşşafaka'yı yenip, kaderimizi yaşamak için beklemek. Ümit ediyorum ki kazandığımız zaman büyük olasılıkla ligde de kalacağız."