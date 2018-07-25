Gaziantep Basketbol'da Hedef Altyapıyı Güçlendirmek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kulüp başkanı Deniz Köken, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir altyapı konusuna çok önem verdiklerini belirtti.

Verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladıklarını ve takımın altyapı oyuncularından İbrahim Ethem Yılmaz'ın 14 yaş altı milli takımına seçildiğini ifade eden Köken, şunları kaydetti:

"Basketbol takımımız Avrupa'nın en üst seviye ligler arasında yer alan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şehrimizi uzun yıllardır temsil etmektedir. Bizlerin hedefi A takımımızı burada kalıcı tutmak, bunun yanında da şehrimiz ve bölgemizden yetiştireceğimiz altyapı oyuncularımızı A takım seviyesine hazır hale getirmektir. Bunun büyük emek ve zaman gerektiren bir çalışma olduğunu biliyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Bugün bu çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı ve ilk kez Gaziantep Basketbol altyapısından bir oyuncu milli takıma davet aldı. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte amacımız bu sayıyı daha da arttırmak olacaktır."