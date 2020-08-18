Gaziantep Basketbol'da altyapı ve BGL'de Ali Yıldırım dönemi Gaziantep Basketbol'da altyapı koordinatörlüğü ve Basketbol Gençler Ligi (BGL) takımı antrenörlüğüne Ali Yıldırım getirildi.

Gaziantep Basketbol'da altyapı koordinatörlüğü ve Basketbol Gençler Ligi (BGL) takımı antrenörlüğüne Ali Yıldırım getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antrenörlük kariyerine 2005 yılında Banvit altyapısında başlayan, aynı organizasyonun çatısı altında Bandırma Kırmızı takımının teknik ekibinde de görevlerde bulunmuş, son iki sezonda altyapı sorumluluğu görevi de yürüten Ali Yıldırım altyapıda birçok başarılara imza atmış ve birçok üst düzey oyuncunun yetişmesinde büyük emekler vermiştir. Kariyerinde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğü ve 2016 yılında Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'nciliği ile podyuma çıkma başarısı gösteren altyapı milli takımlarımızın da teknik ekibinde görev almıştır. Evli ve bir çocuk babası Ali Yıldırım'a Gaziantep Basketbol Kulübü'nde yeni görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: DHA