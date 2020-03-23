Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.
23.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.
Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.
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Kaynak: AA