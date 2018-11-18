Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan: 63-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 mağlup etti.

Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Tomas'ın sayılarıyla öne geçen Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 23-10 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol, Tomas'ın sayılarıyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş Sompo ise Gibson'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 38-24 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da Beşiktaş Sompo Japan etkili oyunuyla aradaki farkı 3'e indirdi. Konuk ekip Buva'nın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 48-45 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle devam etti. Konuk takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 63-56 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Mehmet Keseratar

GAZİANTEP BASKETBOL: James (16), Haciyeva (8), Vasiliauskas (6), Jekiri (10), Tomas (12), McKissic (6), Can (5),

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Erkan (2), Burak Can (2), Kenan (2), Rıch (13), Gıbson (8), Mutaf, (8), Benzıg (5), Buva (14), Samet (2)

1'İNCİ PERİYOT: 20-15, İLK YARI: 38-24, 3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-45