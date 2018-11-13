Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Maçına Odaklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, kendi sahalarındaki hiçbir maçı kaybetmek istemediklerini, ligin 7. haftasında Beşiktaş Sompo Japan mücadelesinde de taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 6 haftalık fikstür incelendiğinde, zorlu bir virajdan geçtiklerinin görülebileceğini söyledi.

Bu süreci en iyi şekilde tamamladıklarını ifade eden Köken, "Güçlü rakiplerle mücadele ettik. Bu süreçte rotasyonumuzu ve oyun düzenimizi etkileyecek önemli sakatlıklar yaşamamıza rağmen şu anda 3 galibiyetle ligde iyi bir konumdayız." dedi.

Kendilerini sevindiren en önemli noktanın, her hafta seyirci sayılarındaki ciddi artış olduğunu belirten Köken, şunları kaydetti:

"Saha avantajını kullanmak için taraftar gücünü ve desteğini hissetmek çok önemli. Hafta sonu ligimizin önemli takımlarından Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacağımız maçta taraftar desteğine çok daha fazla ihtiyacımız var. Kendi evimizde hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Bunun için de pazar günü tüm sporseverleri maçımıza bekliyoruz."