Haberler » Spor » Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "İTÜ karşısında alınan galibiyet çok değerli" - Spor

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "İTÜ karşısında alınan galibiyet çok değerli"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Sigortam.net İTÜ Basket karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

08.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:34
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic:

ING Süper Ligi ekiplerinden Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Sigortam.net İTÜ Basket karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki sakatlıklar ve hasta oyuncular nedeniyle Sigortam.net İTÜ Basket maçına yeterince hazırlanma imkanı bulamadıklarını söyledi.

Avrupa maçları nedeniyle takım üzerinde yorgunluk oluştuğunu belirten Markovic, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen İTÜ karşısında alınan galibiyet çok değerli oldu. Çünkü maça 1 kez antrenman yapıp çıkabildik." diye konuştu.

Markovic, maçın oldukça yorucu ve zorlu geçtiğini aktararak, aldıkları galibiyetin daha anlamlı hale gelebilmesi için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler