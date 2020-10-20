Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"
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Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden dersler çıkarmalıyız"

20.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:14
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beko karşısında yaşadıkları mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beko karşısında yaşadıkları mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin önemli ekiplerinden Fenerbahçe'ye 65-59 yenildiklerini anımsattı.

Söz konusu maçta planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan Markovic, "Fenerbahçe karşısında hücum ve savunmada istediğimiz gibi olamadık. Hatta sanki maça hazır değil gibi görüntü verdik." dedi.

Bu durumun da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldığını ifade eden Markovic, "Ligin ilerleyen haftalarında güzel işler ortaya çıkarabilmek için bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız. Bunu yaparsak ilerleyen haftalar bizim için iyi olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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