Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Bahçeşehir karşısında hayal kırıklığı yaşadım"

29.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:12

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji'ne karşı aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Markovic, yaptığı açıklamada, son haftalarda benzer senaryolarla mağlup olduklarını ifade etti.

Hemen her maç geriye düştükten sonra rakibi yakalayıp geçmeye çalıştıklarını anlatan Markovic, "Bahçeşehir karşısında ribauntları kontrol edemedik. Boş şutları değerlendiremedik ve rakip de oyuncularının yeteneklerini kullanarak hızlı hücumdan sayı üretti. Maalesef sıralama adına çok önemli gördüğümüz Bahçeşehir Koleji maçını kaybettik." diye konuştu.

Markovic, kazanmaya çok yakın oldukları bir maçı kaybetmenin kendilerini üzdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bahçeşehir karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Uzatmaya gittiğimizde kafamızı toplamamız, hatalarımızı görmemiz ve seri şekilde oyuna dönmemiz gerekirdi ama yapamadık. Kazanabileceğimiz bir oyunu kendi elimizle rakibe vermek canımızı çok acıttı."

Kaynak: AA