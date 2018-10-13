Gaziantep Basketbol - Banvit Maçının Ardından

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Banvit'i 73-69 mağlup eden Gaziantep Basketbol'un Başantrenörü Nenad Markovic, takımın iyi mücadele ettiğini ve sonuçta maçı kazandıklarını söyledi. Markovic, şöyle konuştu: "Öncelikle kendi takımımı tebrik ediyorum. Burada tabii ki beklentiler çok yükselmişti. Bu maçı oynamak bizim için çok zordu. Herkes bizden galibiyet bekliyordu. Maçın 25 dakikası iyi oynadık. Sonrasında Banvit geri döndü. Geri dönmelerine izin verdik. Bu maçtaki en kötü yönümüzdü. Özellikle maçın bir anında takım mental anlamda düşüşe geçti. Burada onların hızlı hücumlarında onları durduramadık ve hücumdaki boşlukları değerlendiremedik. 16 sayı öndeyken düştük ama tabii ki maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Banvit'e de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim."

Banvit'in Başantrenörü Ahmet Gürgen ise "Basketbol bir temas oyunu ve tabii ki bir strateji oyunu. Maçın başında savunmada sahayı kontrolümüzü kaybettik. Bunun devamında bir adım geriye düşen bir takım olduk. Boşlukta koşan bir takım gibiydik. Arada 17 sayı fark oldu ama yine uyum içerisindeydik. Basit hatalar yaparak rakibe sayı verdik. Son 4 dakikada maçın içindeydik bence orada çok basit hatalar yaptık maçı kaybettik. Önümüzde Avrupa Kupası var ona konsantre olmak istiyoruz. İnşallah buradaki hatalarımızdan ders alırız" diye konuştu.

- Gaziantep