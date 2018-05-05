Gaziantep Basketbol - Banvit: 82-63

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xxx), Kaan Büyükçil (xxx), Kerem Baki (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx) 32, Carter (xx) 11, Miller (xxx) 15, Balazij (xx) 5, Freimanis (xx) 4, Erden (xx) 2, Can (xx) 7, Erol (xx) 6

BANVİT: Thomas (xx) 6, Şehmus (xx) 2, Kulig (xx) 9, Can (xx) 9, Vidmar (xx) 3, Rautins (xxx) 9, Rıdvan (xx) 14, Taylor(xx) 5, Caloiaro (xxx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 42-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Banvit'i 82-63 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Armand ve Erol'un bulduğu sayılarla öne geçti. Rakip takımda Rautins farkın açılmasını önledi. Bu periyot 25-18 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyodun ilk dakikalarında Banvit farkı kapatmayı başardı. Periyot ortasında öne geçen konuk takım son dakikalarda yaşadığı top kayıpları nedeniyle sayı üretmekte zorlandı. Armand ve Miller'in bulduğu sayılarla tekrar öne geçen ev sahibi takım bu periyotu 42-32 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyotunda da ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Balazij ve Armand'ın sayılarıyla aradaki farka açan Gaziantep Basketbol bu periyotu 64-47 önde kapattı.

Karşılaşmanın son periyodunda da Gaziantep Basketbol, Arman ve Carter ile sayı üretmeye devam etti. Banvit top kayıplarının önüne geçemeyince karşılaşma 82-63 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle sona erdi.

- Gaziantep