Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi 76-60 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Büyükçekmece karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 76-60'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol puanını 9 yaparak rakibi Büyükçekmece ile aynı puana ulaştı.

Gaziantep ekibinde Sarunas Vasiliauskas attığı 21 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Büyükçekmece'de ise Devin Williams 26 sayı ile etkili bir performans gösterdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Bütün maça baktığımızda maçın tamamını domine ettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle şut yüzdelerimiz, ribaundlarımız, savunmamız gayet iyiydi. Sadece maçın bazı bölümlerinde bahsettiğim şeyleri iyi yapamadık. Maçın 30-35 dakikasını çok iyi oynadık ama bu kadar iyi oynasanız da bir süre bunu sergilemediğinizde rakip 15-16 sayıdan geri gelebiliyor. Bugün de bunu gördük ama sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Büyükçekmece Başatrenörü Serhat Şehit ise, "Rakibimiz Gaziantep Basketbol'u ortaya koyduğu oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bir kaç haftadır zor durumdalardı ve bize karşı bir reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Bizde de hafta içinden kalma bazı sıkıntılar vardı. Bazı oyuncularımızdan katkı alamayınca, rakibin bazı oyuncularına karşılık aynı mücadeleyi kavgayı veremeyince tıkandık, zorluk yaşadık ve 15-16 sayı geri düştük. Oradan dönmek de mümkün olmadı" diye konuştu. - GAZİANTEP