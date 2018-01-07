Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 66-74

SPOR Toto Türkiye Basketbol Süper Ligi 14'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 66-74 mağlup oldu.

1'inci periyotta maça hızlı başlayan ev sahibi Gaziantep Basketbol ilk yarıya Freımanıs ve Lyons'un sayılarıyla 18-17 önde girdi. İki takımında savunma yaparak oyununu sürdürmeye çalıştığı ilk yarıda çekişmeli giden mücadelede Gaziantep Basketbol 1 sayı farla ilk çeyreii önde kapattı.

2'nci periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdüremeyen Gaziantep Basketbol, konuk ekip oyuncuları Collum ve Brawn'un pota altında bulduğu sayılarla son 1 dakika kalasıya 31-38 geride kalarak farkın açılmasına izin verdi. Ev sahibi takım farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşmanın ilk yarısı Anadolu Efes'in 33-39 üstünlüğü ile tamamlandı.

3'üncü periyotta, 3 sayılık çemberin dışından sayılar atan konuk ekip, Motum'un atışları ve hızlı hücum sayılarıyla skoru 44-65 taşıyarak farkı 21 sayıya çıkardı. Aradaki sayı farkını kapatmaya çalışan Gaziantep Basketbol, Lyons ve Armand ile sayılar bulmayı başardı. Çekişmeli geçen ve karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 3'üncü periyotu Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi.

Çekişmeli geçen son periyotta Gaziantep Basketbol iyi ataklar yaparak son 5 dakikaya girerken farkı 10'a indirmeyi başardı. Ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları fayda vermedi ve mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes 8 farkla 66-74 kazandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ozan Çakar (xxx), Alper Özgök(xxx)



GAZİANTEP BASKETBOL: Lyons (xx)11, Armand(xxx)15, Fremanıs (xx)11, Erol Can (xx)3, Rudd (xxx)13, Carter (xxx)4, Haciyeva (xxx)2, Can Uğur(xxx) 7,

ANADOLU EFES: Birkan (xx)6, Motum (xxx)20, Dunston (xxx)12, Collum (xxx)15, Sımon (xx)4, Brown (xx)11, Dragıc(xx)6,

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-65