Gaziantep Basketbol, ABD'li Ryan Luther'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Ryan Luther'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Ryan Luther'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Luther ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de geçiren Luther, burada sezonu 31 maçta 8,9 sayı, 5,6 ribaund, 1,1 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Ryan Luther'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak