Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly ile anlaştı.
22.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:18
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımında geçiren Kelly ile anlaştı.
Bir yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki ABD'li forvetin geçen sezonu 10,6 sayı, 6,1 ribaund, 2,4 asist istatistikleriyle tamamladığı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet