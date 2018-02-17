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Gaziantep Basketbol, ABD'li Murphy'yi Kadrosuna Kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kevin Murphy'yi transfer etti.

Gaziantep Basketbol, ABD'li Murphy'yi Kadrosuna Kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden  Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kevin Murphy'yi transfer etti. 

Ligde sıkıntılı günler yaşayan Gaziantep temsilcisi, kadrosunu  güçlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Kevin Murphy ile görüşen kırmızı-siyahlılar, sezonu  Adriyatik Ligi ekiplerinden Cedevita'da geçiren 27 yaşında ve 1,97 metre  boyundaki ABD'li forvetle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kaynak: Skorer

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