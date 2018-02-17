Gaziantep Basketbol, ABD'li Murphy'yi Kadrosuna Kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kevin Murphy'yi transfer etti.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan Gaziantep temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Kevin Murphy ile görüşen kırmızı-siyahlılar, sezonu Adriyatik Ligi ekiplerinden Cedevita'da geçiren 27 yaşında ve 1,97 metre boyundaki ABD'li forvetle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.