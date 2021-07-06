Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i kadrosuna kattı
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Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i kadrosuna kattı

Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gulley ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonu Darüşşafaka Basketbol'da geçiren Gulley, burada sezonu 11 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaund, 1,9 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Jarmar Gulley'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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