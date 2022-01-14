Gaziantep Basketbol, ABD'li Erik McCree'yi kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Gaziantep Basketbol, ABD'li Erik McCree'yi kadrosuna kattı

Gaziantep Basketbol, ABD'li Erik McCree'yi kadrosuna kattı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Erik McCree'yi transfer etti.

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Erik McCree'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, McCree ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Sezonun ilk devresini Yunanistan'ın Peristeri takımında geçiren McCree, burada 10,2 sayı 4,5 ribaund, 1,3 asist istatistikleri ile oynamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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