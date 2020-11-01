Gaziantep Basketbol'a yeni sponsor
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Gaziantep Basketbol'a yeni sponsor

01.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:26
Gaziantep Basketbol'a yeni sponsor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, şort sponsorluğu için "Mahmood Coffee" ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, şort sponsorluğu için "Mahmood Coffee" ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Cengiz Şimşek, "Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markalarından olan Mahmood Coffee'yi yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikteliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise tüm spor dallarının kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Mahmood Coffee olarak üretim merkezimize ev sahipliği yapan ilimizin basketbol takımı Gaziantep Basketbol'a 2020-2021 sezonunda forma şort sponsoru olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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