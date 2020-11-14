Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku
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Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku

14.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:51
Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku

Gaziantep Basketbol takımında 5 sporcu ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Gaziantep Basketbol takımında 5 sporcu ve 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu hafta oynanacak olan Fethiye Belediyespor maçı ertelendi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçı öncesinde bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif olduğunu açıklayan kulüp, 5 oyuncu ve 6 personelin de korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu haftaki Fethiye Belediyespor maçı ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Basketbol Takımımıza uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, 5 sporcumuz ile teknik ve idari kadromuzdaki 6 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız Fethiye Belediyespor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ING Basketbol Ligi'ndeki maç takvimimiz ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararı beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Test sonuçlarının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Empera Halı Gaziantep Basketbol takımımızın Kovid-19 olan oyuncu ve teknik kadrosuna Allah'tan şifa diliyorum. Hastalık çok yakınımızda. Sosyalleşme maksatlı kimseyle görüşmeyelim lütfen" uyarılarında bulundu.

-İHA-

Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku
Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku
Gaziantep Basketbol'a korona virüs şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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