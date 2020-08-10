Gaziantep Basketbol'a altyapıdan takviye ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, altyapıdan Koray Çekici ve Furkan Özkan ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, altyapıdan Koray Çekici ve Furkan Özkan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, altyapı oyuncuları Çekici (18) ve Özkan'ı (19) A takıma davet etti.

Yapılan görüşmeler üzerine genç oyuncularla resmi sözleşme imzalandı.

Açıklamada, Çekici ve Özkan'a başarılar dilendi, kararın Türk basketboluna hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: AA