Gaziantep Basketbol'a ABD'li şutör ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Brynton Lemar'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Brynton Lemar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Polonya ligi ekiplerinden Start Lublin'de geçiren Brynton Lemar ile temasa geçti.

Bir yıllığına anlaşılan 25 yaşındaki şutör, yeni sezonda Gaziantep ekibinin başarısı için mücadele edecek.

Kaynak: AA