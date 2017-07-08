Gaziantep Basketbol'a ABD'li Pivot

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot 30 yaşındaki D.J. White ile anlaşma sağladı.



Gaziantep Basketbol Kulubü'nden yapılan açıklamada, NBA patentli oyuncu D.J. White ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 2 sezonu Seri A'da FIAT Torino forma forması giyen White'nin geçen yıl 26 maçta 15.5 sayı ve 8 ribaunt ortalamasıyla oynadı.