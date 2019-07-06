Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Jamelle Hagins'i renklerine kattı.

Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Jamelle Hagins'i renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Basketbol, pivot mevkisi için Hagins ile temasa geçti.
29 yaşındaki 2,06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon görev aldığı Afyon Belediyespor'da 18 maçta 11,5 sayı, 3,8 ribaunt, 1,6 asist ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: AA
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