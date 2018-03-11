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Gaziantep Basketbol: 87 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 87-67 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol: 87 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 67

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikayı 12-6 önde geçti.  Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-16 üstün tamamladı.

İkinci periyotta üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep Basketbol,  soyunma odasına 39-31 önde gitti. Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı ve  final periyoduna 63-50 üstün girdi.

Maçın son dakikasına kadar tempoyu azaltmayan ev sahibi ekip, sahadan  87-67 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey 

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin 

Gaziantep Basketbol: Armand 23, Carter 13, Miller 15, Balazic 7, Erol  Can Çinko 11, Orhan Haciyeva 5, Freimanis 7, Can Uğur Öğüt 6, Murphy 

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 6, Kairys 4, Melih Yıldız 2, Walker  18, İlkan Karaman 10, Simpson 12, Stojanovski 15, Merthan Mutlu, Robinson

1. Periyot: 20-16 

Devre: 39-31

3. Periyot: 63-50

Kaynak: Skorer

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