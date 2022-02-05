Gaziantep Basketbol: 84-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)

3. PERİYOT: 66-50

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka müsabakayı 84-76 kazanmayı başardı. Maça etkili başlayan yeşil-kırmızılılar ilk çeyreği 30-23 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-33 önde girmeyi bildi. Karşıyaka üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı ve final bölümüne 66-50 galip başladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen İzmir ekibi salondan galibiyetle ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor