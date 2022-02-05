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Gaziantep Basketbol: 84-76

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Gaziantep Basketbol: 84-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre 6 (xx), Burak Can 4 (xx), Taylor (xx), M'Baye 9 (xxx), Colson 14 (xxx), Mahir 11 (xx), Can 16 (xxx), Tyus 6 (xxx), Berkan 2 (xx)GAZİANTEP BASKETBOL:...

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre 6 (xx), Burak Can 4 (xx), Taylor (xx), M'Baye 9 (xxx), Colson 14 (xxx), Mahir 11 (xx), Can 16 (xxx), Tyus 6 (xxx), Berkan 2 (xx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Robinson 4 (xx), Peterson 11 (xx), İsmail Cem 15 (xxx), Kaba 18 (xxx), Doyle 10 (xx), Orhan (xx), Harun (xx), Ahmet Furkan (xx), Gulley 18 (xxx)

1. PERİYOT: 30-23

İLK YARI: 43-33

3. PERİYOT: 66-50

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka müsabakayı 84-76 kazanmayı başardı. Maça etkili başlayan yeşil-kırmızılılar ilk çeyreği 30-23 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-33 önde girmeyi bildi. Karşıyaka üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı ve final bölümüne 66-50 galip başladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen İzmir ekibi salondan galibiyetle ayrıldı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Gaziantep, basketbol, Spor, Haber

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