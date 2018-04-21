Gaziantep Basketbol: 79 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında
Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 79-67 yendi.

Gaziantep Basketbol: 79 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 67

Maçın 5. dakikasında 11-5 öne geçen Gaziantep Basketbol, birinci  periyodu 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta, savunmadaki direncini arttıran  Gaziantep Basketbol ilk yarıyı 35-27 önde geçti.

Üçüncü periyotta konuk ekip daha skorer bir oyun ortaya koysa da ev  sahibi Gaziantep Basketbol, final periyoduna 55-52 üstün girdi. Son çeyrekte  kontrolü elinde tutan Gaziantep ekibi, sahadan 79-67 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur YYazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Armand 16, Carter 22, Miller 15, Balazic 10, Erol  Can Çinko, Murat Göktaş 1, Kadir Bayram, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 6, Murphy 7

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 11, Harris 7, Doğukan Şanlı 5,  Fall 12, Boothe 7, Jankovic 5, James Metecan Birsen 2, Mehmet Özdoğan 3, Can  Korkmaz 13,  Mustafa Kırcalı, Tufan Önen 2, Agah Abdussamed Kızılkaya

1. Periyot: 19-14

Devre: 35-27

3. Periyot: 55-52

Beş faulle çıkanlar: 28.19 Balazic (Gaziantep Basketbol), 33.03 James  Metecan Birsen, 36.50 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.