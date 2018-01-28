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Gaziantep Basketbol: 66 - Galatasaray Odeabank: 77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66 yendi.

Gaziantep Basketbol: 66 - Galatasaray Odeabank: 77

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün  geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.

Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı  çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal  ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma  odasına 36-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı  tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde  geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray  Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.

  

Salon: Şahinbey

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur  Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Armand 5, Miller 21, Balazic, Rudd 13, Carter 15,  Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 2, Erdem Eryüz, Can Uğur  Öğüt 5, Erol Can Çinko 5

Galatasaray Odeabank: Hardy 17, Renfroe 3, Göksenin Köksal 18, Hendrix  8, Summers 3, Taylor 5, Juskevicius 19, Mehmet Yağmur 2,  Ege Arar 2

1. Periyot: 21-21

Devre: 34-36

3. Periyot: 47-55

  

Kaynak: Skorer

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