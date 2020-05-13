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Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin pek çok konuda açıklamalarda bulunarak, "Süper Lig'e kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana
13.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:16

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin pek çok konuda açıklamalarda bulunarak, "Süper Lig'e kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesine gündeme ilişkin pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Futbol takımı, personeller ve teknik ekibe yapılan korona virüs testleri negatif çıktığı için mutlu olduklarını söyleyen Büyükekşi, tedbirleri arttırarak çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti.

"Test sonuçları bizi rahatlattı"

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiğini belirten ve takımlarında sonuçların negatif çıkmasının biraz olsun kendilerini rahatlattığını aktaran Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve hala tedbir almaya devam etmek zorundayız. Elbette ki bu süreci en başından bu yana yönetmek gerçekten çok zorlu bir durumdu. Böylesine bir süreci daha önce kimse yaşamamıştır. Dolayısıyla, çok hassas olmak durumundaydık. Ancak her zaman dediğimiz gibi insan sağlığını birinci öncelik olarak gördük. Yaklaşık iki aylık arada ekip arkadaşlarımız kulübümüzdeki herkesle en ince detayına kadar ilgilendi. Bu sürecin sonunda herhangi olumsuz bir sonuca rastlanmamış olması bizleri hem rahatlattı hem de mutlu etti. Elbette ki bu sürecin devam ettiğinin farkındayız ve tedbirlerimizi olabildiğince sıkı tutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Takımımız antrenmanları özledi"

Liglere verilen aranın insanlardaki futbol hasretini arttırdığına dikkat çeken Mehmet Büyükekşi, "Yaklaşık iki aylık arada sevdiğimiz bir çok şeyden uzak kalmak zorunda kaldık. Ama bu durum insanların değer katsayılarını da arttırdı. Türkiye'de herkesin futbolu çok özlediğini gözlemliyoruz ve ligin geri kalan kısmında belki de taraftarlarımız yanımızda olmayacak. Onların sezon başından bu yana büyük desteğini her zaman yanımızda gördük ancak bundan sonraki süreçte kalbimizde hissedeceğiz. Futbolcularımızın da antrenmanları çok özlediğini biliyorum ve çalışmalarımıza bugün itibariyle başlayacağız. Bizler bu süreçte de insan sağlığına her zaman olduğu gibi öncelik olarak göreceğiz. Umut ediyorum ki, tüm takımlar sağlıklı ve iyi bir hazırlık sürecinin ardından belirtilen takvime göre liglere yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz"

Süper Lig'in sağlıklı bir şekilde başlamasının ardından iyi sonuçlar almaya devam edeceklerini söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig'in belirtilen takvime göre başlamasının ardından sıkı bir süreç yaşayacağız. Sezon başından bu yana kötü zamanlarda bile takımımıza ve teknik heyetimize hep güvendik ve arkalarında durduk. Geldiğimiz noktaya baktığımızda hedefimizi ilk 10 olarak belirtmiştik. Şuanda da dokuzuncu sırada yer almamız önemli işler başardığımızı gösteriyor. Şu an son sekiz maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan da iyi sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum. Umut ediyorum ki bu süreci tüm takımlar sağlıklı bir şekilde atlatacak ve ligimize yeniden başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Hocamız ve bazı futbolcular karantinadan sonra ekibe katılacak"

Yurt dışına giden futbolcular ile teknik heyetin Gaziantep'e döndükten sonra her vatandaş gibi karantinaya alındıklarını söyleyen Büyükekşi, "Yaşanılan pandemi sürecinin insanları duygusal olarak da fazlasıyla etkilediğini biliyoruz. Elbette bu süreci sevdikleriyle geçirmek isteyen arkadaşlarımıza da saygı duymak zorundaydık. Şu an dört futbolcumuzla birlikte teknik heyetimiz de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantina da bulunuyor. Kaptanlarımız Günay Güvenç ve Kana Bıyık'la birlikte Souleymane Diarra'nın karantinası önümüzdeki gün bitiyor. Onlar da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı prosedürlerin ardından takımımıza katılacak. Bu süreçte tüm personelimizle onların yanında olduk, bir eksiklik hissetmemelerini sağladığımıza inanıyorum. Yaklaşık bir hafta sonra yeniden teknik direktörümüzle ve tüm futbolcularımızla birlikte tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu ülkede yaşadığımız için şanslıyız"

Korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin önemli bir duruş sergilediğini de ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Sürecin en başından bu yana tüm dünya önemli bir testten de geçmiş oldu. Kendimizi böylesine bir ülkede yaşadığımız için şanslı hissetmemiz gerektiğini de bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten önemli bir duruş sergiledik ve hep beraber güzel günlere doğru yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Elbette ki Sağlık Bakanlığımızın duyurularına karşı hassasiyetimizi sürdürmek zorundayız. Bir an önce bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğimize ve atlatacağımıza inanıyorum. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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