Gaziantep Başkanı Büyükekşi'den hakem tepkisi Açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, maçta iki gollerinin iptal edildiğini hatırlatarak, hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Konyaspor maçında oyuncularının göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Maça üç puan hedefiyle gittiklerini, futbolcularının da bu hedef için sahada üzerlerine düşeni yaptığını belirten Büyükekşi, "Skor anlamındaki şanssızlıklarımızı bir türlü yenemiyoruz. Maç boyunca oyunun tek hakimi olmamıza rağmen, gerek verilmeyen gollerimiz, gerekse direkten dönen şutumuzla yine galibiyeti kaçırdık. Ancak gösterilen bu performans devam ettiği sürece puan kazanmaya devam edeceğiz. Konya karşısında belki bu şanssızlığımızı yenemedik ama uzun vadede bunu tersine çevirmeyi başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İyi mücadele ettikleri bir maçta iki puan kaybettikleri için üzüntülü olduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Son dakikalarda defans oyuncularımızla bile gol aradık. Son saniyede yakaladığımız pozisyonda üç futbolcumuzdan birisi o topa dokunabilse bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak tekrar belirtmek isterim ki gösterilen hırs ve mücadele bizleri memnun etmiştir. Ama bir noktaya dikkat çekmek lazım. Karşılaşmada iki golümüz iptal edildi ve bu düdüklerin üst sırada yer alan takımların maçlarında çalınmayacağına inanıyoruz. Maçın hemen başında Dicko'nun golüyle skoru 1-0'a getirdik. Maçın hakemi de gol kararını veriyor ancak çok tartışılacak şekilde VAR kararıyla gol iptal edildi. Bununla birlikte maçın ikinci yarısında Papy'nin (Djilobodji) kafa golündeki faul kararı Türkiye'de kaç takıma verilebilirdi? Bunu gerçekten merak ediyorum, bu kadar ucuz faul kararı verilir mi? Sormak istiyoruz Papy'nin kaydettiği golde ne VAR? Rakibimizin de maç sonunda hakem hakkında açıklamaları oldu, elbette onlara da saygı duyuyoruz. Her maç öncesi hakem hatalarının konuşulmadığı bir maç olsun diye temennilerde bulunsak da bu talihsizlikler ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana ayrıcalık değil eşitlik istediğimizi belirttik. Ama ne yazık ki hakem hataları canımızı yakmaya devam ediyor. Umarım ligin geri kalan kısmında bu tarz senaryolarla karşılaşmayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar