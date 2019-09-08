Gaziantep başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

08.09.2019 14:37

Başkan Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, Ürününüzü parayı almadan vermeyin dedi.

İlçede üzüm hasadı devam ederken Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üreticilere yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Köse, üzümün çok zor şartlarda ve emek vererek, yüksek maliyette yetiştirildiğini hatırlatarak, Ürünü satarken karşıdaki alıcıyı tanımıyor ve güvensizlik duyuyorsanız, parasını almadan ürünlerinizi vermeyin dedi.

Her hasat döneminde en az birkaç üreticinin dolandırıldığına dikkat çeken Başkan Köse, İlçemizde geçtiğimiz günlerde başlayan sofralık üzüm hasadı devam ederken, kuru üzüm yapımına da başlandı. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yüksek olmasının yanında ürünü büyük emeklerle yetiştiriyor. Hasat zamanı geldiğinde ürününüzü bir an önce elimde çıksın hırsıyla kim olduğu belirsiz kişilere ve kendilerini tüccar diye adlandıranlara satmayın. Sizden ürün isteyen kişi ve firmalara ürün vermeden önce odamıza başvurmaları halinde söz konusu kişilerin araştırmasını biz yapıyoruz, Biz de Türkiye genelinde bu firmaları odalarımız aracılığıyla araştırır, kendilerine elde edilen bilgileri paylaşırızö dedi.

Kaynak: DHA