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Gaziantep basının ilk internet medya derneği kuruldu

10.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:40
Gaziantep basının ilk internet medya derneği kuruldu

Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER) ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER) ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya internet sitelerinin temsilcileri ve çalışanları katıldı. GİMDER Başkanı Ökkeş Sabah, toplantıda yaptığı konuşmada derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini anlattı.

İnternet haberciliğinin dünya genelinde egemen olmaya başlamasının ardından birçok il internet haberciliği tabanlı dernekleşmeye başlarken, Gaziantep'te de bu alanda önemli bir adım atıldı. Gaziantep'in önde gelen internet haber siteleri temsilcileri, Gaziantep İnternet Medya Derneği (GİMDER) çatısı altında bu alanda kurumsal bir yapı için ilk adımı attılar. Kurucu yönetimini oluşturan GİMDER, Gaziantep'te bu alanda güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturma hedefiyle ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Hedef federasyon olmak

Toplantıda GİMDER'in kuruluşu ve amacı hakkında açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Ökkeş Sabah, "Bu konuda 3 aylık bir ön çalışma yaptık. Artık internet haberciliğinin egemen olduğu tüm kesimler tarafından kabul edilmekte. Her alanda güçlü ve gelişime açık olan Gaziantep'te, internet haberciliği konusunda da güçlü bir STK oluşturuyoruz. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde tüzüğümüzü hazırladık. Yaklaşık 10 il cemiyetiyle görüşmeler yaptık. Kısa süre içerisinde merkezi Gaziantep olan GÜNEYDOĞU İNTERNET MEDYA FEDERASYONU'nu kuracağız" dedi.

GİMDER'in kurulma gayesi

GİMDER'in kuruluşunun zaruri bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kurucu Başkan Ökkeş Sabah, "Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de internet haber sitelerindeki artış devam ediyor. Ancak haber sitelerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşunun olmaması büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. GİMDER olarak mesleği gazetecilik olan ve internet ortamında basın ilkelerine bağlı kalarak habercilik yapan kuruluşları, kurumsal bir çatı altında toplamayı amacıyla kuruluşumuzu yaptık. Artık internet sitelerinin de temsil edildiği bir derneği Gaziantep'e kazandırmış olduk. Gaziantep GİMDER, kısır çekişmelerle değil, İLK'ler ve EN'lerle anılan bir STK olacaktır" diye konuştu.

Yapılacak çalışmalar

Başkan Sabah, GİMDER olarak hedeflerinin internet haberciliğine yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu vurguluyarak, "Öncelikle internet haberciliğinin mevcut basın yasasında tanımının yapılması için girişimlerimiz olacak. Haber siteleri ile dijital gazete, radyo, televizyon, dergi haber ajansları, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının internet ortamında yayımlanan elektronik sayıdaki haberlerin üretiminde ve sitelerin ve portların haber kapsamına giren içeriklerin üretilmesi hedefiyle, "İnternet Gazeteciliği"ni mesleğin bir uzmanlık dalı haline getirmek için toplantı ve seminerler düzenleyeceğiz. Diğer yandan üniversitelerle intörlük anlaşmaları yaparak, internet haberciliği alanında kalifiyeli gazeteciler yetişmesine aracılık edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep basının ilk internet medya derneği kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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