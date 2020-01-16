Gaziantep Basın Cemiyeti, AA Kahire ofisine düzenlenen baskına kınama

16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Aynı zamanda Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Etik Kurulu üyesi olan Kurt, Mısır polisinin, basın özgürlüğüne saldırdığını belirtti.

Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Eşkıya gibi kuruma gelen darbeci Sisi'nin polisleri, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantılarını da kesmiştir. Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmaları engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basın ofisine ve çalışanlarına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini, şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA