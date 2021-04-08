Gaziantep-Başakşehir maçının ardından
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Gaziantep-Başakşehir maçının ardından

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep-Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, galibiyeti cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'ya hediye etti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, galibiyeti cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'ya hediye etti.

Mota, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Şu anda rakiplerinin hak etmedikleri ve gerçek kalitelerini gösteremedikleri bir konumda olduklarını belirten Mota, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle maça hazırlandık. Çok çalıştık. Maça odaklanabilmek için tüm enerjimizi verdik. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliydik. Bunda da başarılı olduk. Kafa olarak çok dinlenmiş bir takım olarak sahaya çıktık. Çünkü geçen hafta bay olduk ve 20 gündür hazırlık süremiz vardı. Bugün tek eksiğimiz vardı, o da hocamızın kulübede olmamasıydı. Aldığımız 3 puan hocamıza hediyemiz olsun. Çünkü bizi gerçekten çok iyi hazırladı."

Mota, gelecek hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını (Fenerbahçe deplasmanı) aktararak, "Şu anda çok mutluyuz. Ama önümüzdeki maça odaklanacağız. Çünkü oradan da 3 puan almak için çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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