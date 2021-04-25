GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü
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GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Antalya'da gerçekleştirilen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya alan Gaziantepli lise öğrencileri, başarılarını uluslararası organizasyonlarda sürdürmek istiyor.

Antalya'da gerçekleştirilen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya alan Gaziantepli lise öğrencileri, başarılarını uluslararası organizasyonlarda sürdürmek istiyor.

Şahinbey ilçesindeki Akkent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Elifnur Özbey (17) ile Ayşenur Buse Günaslan (17), 6 yıl önce atletizm antrenörü Aynur Erdoğan tarafından okul seçmelerinde keşfedildi.

Atletizmin farklı branşlarında spor yapmaya başlayan Elifnur ile Ayşenur, daha sonra antrenörleri Erdoğan'ın değerlendirmesi üzerine yürüyüşe geçti. Lise eğitimlerini aksatmadan spora yoğunlaşan iki kız arkadaş, hem Türkiye'de hem de uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Son olarak Antalya'daki 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Kadınlar 5 kilometre alanında 24.01'lik derecesiyle altın madalya kazanan Elifnur ile 25.18'le gümüş madalya alan Ayşenur, başarılarıyla hem okul arkadaşlarını hem de öğretmenlerini sevindirdi.

Arkadaşlarına örnek olan liseli iki arkadaş, olimpiyat başta olmak üzere uluslararası müsabakalarda başarı sağlamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"Kızlarımız ilimizi, ülkemizi gururlandırdı"

Antrenör Aynur Erdoğan, AA muhabirine, okul seçmelerinde keşfettikleri Elifnur ile Ayşenur'un da aralarında bulunduğu 5 sporcuyu müsabakalara hazırladıklarını söyledi.

İlk başta koşu branşında başlayan Elifnur ile Ayşenur'un yatkınlıklarından dolayı yürüyüşe geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Sporcularımızı bu branşa yönlendirerek, doğru da yaptık. Defalarca ülkemizi temsil ettiler, güzel dereceler elde ettiler. Bizi gururlandırdılar, inşallah sonları da güzel olur." dedi.

Erdoğan, sporcularının azimli bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüklerini belirterek, eğitim ve sporun birlikte başarılı bir şekilde yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Elifnur ile Ayşenur'un Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil ederek derece elde ettiklerini aktaran antrenör Erdoğan, "Kızlarımız ilimizi, ülkemizi ve biz antrenörlerini gururlandırdı. Bütün sporcularımız da olduğu gibi en yüksek mertebe olimpiyattır. Her sporcunun ve hocanın içinde ukde ettiği şey olimpiyat. Kızlarımız hem salonda hem Balkan Şampiyonaları'nda üç kere Avrupa kotasını aldılar. Hedeflerimizi hep yüksek tutmamız gerekiyor." dedi.

"Hedefim olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak"

Elifnur Özbey, branş değişikliği yaptıktan sonra ilk kez geçen yıl Milli Takım formasını giydiğini belirterek, "Geçen yıl ilk kez katıldığım Balkan Şampiyonasında üçüncü olmuştum, çok çalıştım her şeye dikkat ettim bu yıl Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Yürüyüş zor branş ama alışınca güzel. Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Buse Günaslan da spora başladıktan sonra ilk katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonu olmasının ardından branşına yoğunlaştığını dile getirdi.

Aldığı derecelerle Milli Takıma seçildiğini anlatan Günaslan, "Eğlencesine yürüyüşe başladım. Baktım bir şeyler başarabiliyoruz, devam ettim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim, ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporcuların eğitim gördüğü Akkent Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Yapar ise sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını ve desteklerden dolayı Vali Davut Gül'e teşekkür ettiklerini dile getirdi.

GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü
GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü
GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü
GAZİANTEP - Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda madalya kazanan liseli milli sporcular hedef büyüttü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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