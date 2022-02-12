GAZİANTEP - Bakan Soylu: "Değerlerin hakim olacağı bir dünya anlayışıyla karşı karşıyayız"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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"Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve coşkulu karşılanması İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında konuştu.
GAZİANTEP (AA) - "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve coşkulu karşılanması
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında konuştu.
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