Gaziantep Bakan Pekcan Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek

Bakan Pekcan Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (4)

BAKAN PEKCAN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Karkamış Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemelerin ardından Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, ülkenin etkili olamadığı pazarlarda yeni eylem planları hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu

Şu an etkili olamadığımız pazarlarda yeni stratejilerle güçlü şekilde girmek için eylem planları hazırladık. İhracatta TIR kuyruklarının azalması için 'Sanal Kuyruk' projesini geliştirdik. Gümrüklerin dijitalleşmeleri için çok ciddi çalışmalarımız var. Tek pencere, konteyner liman takip gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Gümrük kapılarımızın organizasyon sürecini hızlandırdık. Karkamış kapısına gittik. Kapı olarak güzeldi. Eksikliklerimiz var onları da düzelteceğiz. Afrin'e açılan Zeytin Dalı kapısının Türkiye tarafını 8 Kasım itibariyle çalışır vaziyete getirdik. Çobanbey ve Öncüpınar'la ilgili çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanıyor.

'18 YAŞINI DOLDURMUŞ HERKES İHALEYE GİREBİLİR'

Gümrüklerde toplanan eşyaların satışının açılan internet sitesiyle daha ulaşılabilir olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, Tasfiye hizmetlerinde çok fazla araç, eşya birikmesi vardı. Bunu da ihale yapıyorlardı. Buraya bir güncelleme getirerek mobil uygulamasını başlattık. Artık Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes bizim gümrükten satış E-İhale sistemine girebilir. Günde 100 civarına yakın araç ve eşya satıyoruz. Online ve açık arttırmayla bedelin yüzde 75 ile ihaleye çıkıyoruz. Çok ciddi ve güzel sonuçlar aldık dedi.

'PERAKENDE SATIŞ YAPAN İŞ YERLERİNİN SAATİNE VALİLER KARAR VEREBİLİR'

İş yerlerinin çalışma saatlerinde Valilerin yetkisi olduğunu ifade eden Pekcan, Perakende konusundaki çalışma saatlerinde bakanlık olarak TOBB ve TESK'ten bize görüş geldi. Bu çerçevede değerlendirip düzenleme yapabiliriz, ancak Valilerin yetkisi var. Sayın Valim karar verebilir şu saatte kapatın der hepsi kapatır diye konuştu

Kaynak: DHA