Gaziantep Bakan Pakdemirli İnsanlar Yemek İçin Gaziantep'e Gelsin İstiyorum

Bakan Pakdemirli İnsanlar yemek için Gaziantep'e gelsin istiyorum (ek)

BAKAN PAKDEMİRLİ FUAR AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10'uncu Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15'inci Gıda Ürünleri Fuarı açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dünyada yedinci Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu aktardı. Türkiye'nin tarımsal ürünler noktasında iyi bir yerde olduğunu belirten Pakdemirli, 'İyi bir yerde olmanın ötesinde bizim işlenmiş gıdada daha ileride olmamız gerekiyor. Ürünlere hikaye yükleyip bu hikayelerle ürünleri satıyor olmamız lazım. dedi.

Vali Davut Gül ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'in büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, Bu büyüme ve gelişimi sizler hep beraber başarıyorsunuz. Bu fuar birçok ürünün alınıp satıldığı bir fuar olarak bölgeye örnek teşkil etmektedir. Fuarlarımız giderek büyüyecek, ihracatımız, gelişmemiz artacak. Gaziantep her geçen gün bir öncekinden daha iyi olacak? diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra farın açılışını yaparak stantları ziyaret etti. Bakan Pakdemirli daha sonra Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılarak iş insanlarına hitap etti. Buradaki toplantının ardından MHP Gaziantep İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, İl Başkanı Muzaffer Çelik ile sohbet ederek 31 Mart seçimlerini konuştu. Bakan Pakdemirli ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA