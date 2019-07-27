GAZİANTEP BAKAN GÜL ÖNEMLİ OLAN SEÇİMDEN ÇOK, MİLLETİN GÖNLÜNÜ KAZANMAK

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Önemli olan seçim kazanmak değil, elbette önemli ama daha önemlisi milletin gönlünü kazanmak dedi. Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Oğuzeli Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sait Kılıç'ı ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP'li yöneticilerin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a başarı diledi.

Kılıç'ın ikinci kez başkanlık görevine seçildiğini hatırlatarak başarı dileyen Bakan Gül, milletin gönlünü kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu

Değerli başkanımıza başarılar diliyoruz. Oğuzeli halkımıza, tüm seçmenlerimize, oy veren-vermeyen bütün vatandaşlarımıza, Cumhur ittifakına gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyoruz. Partimiz burada ortak aday olarak Sait başkanımızı aday gösterdi. Milletimiz tekrar başkanımıza görevi verdi. İnşallah biz de bundan sonra hükümet olarak Sait Kılıç başkanımızın yanındayız. Amacımız oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımıza hizmet götürmek. Milletimiz bizden 5 yıl boyunca hizmet bekliyor. Artık seçim geride kaldı. Biz bütün Gaziantep halkı için, hizmet için çalışacağız. Cumhur ittifakı Türkiye'de çok büyük seçim sonuçları elde etmiştir, milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Önemli olan seçim kazanmak değil, elbette önemli ama daha önemlisi milletin gönlünü kazanmak. Bundan sonra inşallah güzel başarılar ortaya koyacağız. Makamlar, mevkiler geçicidir. Asıl olan hizmet yapmak, kalıcı eserler bırakmak, hayırla anılmaktır. İnşallah bu şekilde makamların hakkını vererek hizmet etmeyi Rabbim nasip eylesin.

Kaynak: DHA